Росія завадила членам Меджлісу виїхати на Всесвітній конгрес кримських татар до Анкари
Правоохоронні органи Росії завадили більшості членів Меджлісу виїхати на ІІ Всесвітній конгрес кримських татар до Анкари (Туреччина), що відбувається 1-2 серпня.
Відповідна заява опублікована на сайті Меджлісу.
«31 серпня члени Меджлісу кримськотатарського народу Енвер Куртієв, Зейнур Якубов і Динара Сейтгазієва мали намір виїхати за кордон для участі в роботі II Всесвітнього конгресу кримських татар.
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Однак по дорозі зателефонував слідчий і повідомив, що на 1 серпня Енверу Куртієву необхідно з'явитися на допит до слідчого комітету РФ по республіці Крим, внаслідок чого членам Меджлісу довелося повернутися назад», - йдеться в заяві.
Крім того, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, заступнику голови Міллій Меджлісу Ільмі Умерову, голові Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїру Смедляєву, а також голові Сімферопольського регіонального меджлісу Леммару Юнусову були видані повістки на допит на 1 серпня 2015 року – день початку роботи II Всесвітнього Конгресу кримських татар.
Таким чином, більшість членів Меджлісу були позбавлені можливості брати участь у конгресі.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні під час робочого візиту до Туреччини візьме участь у ІІ Всесвітньому конгресі кримських татар.
Про участь у конгресі заявили 180 кримськотатарських організацій з 12 країн світу, зокрема, політичні діячі, посли, представники дипломатичних місій, науковці, журналісти з країн ЄС, США і Канади.
Засідання конгресу відбуватимуться 1-2 серпня і стосуватимуться координації подальших дій кримських татар в умовах незаконної анексії Криму, а також порушення їхніх прав, свобод і загрози національного знищення.
Раніше МЗС висловив рішучий протест проти створення Росією штучних перешкод для участі представників кримськотатарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар.