Росія завадила членам Меджлісу виїхати на Всесвітній конгрес кримських татар до Анкари

Відповідна заява опублікована на сайті Меджлісу.

«31 серпня члени Меджлісу кримськотатарського народу Енвер Куртієв, Зейнур Якубов і Динара Сейтгазієва мали намір виїхати за кордон для участі в роботі II Всесвітнього конгресу кримських татар.

Читайте такожФСБ приурочила до Всесвітнього конгресу кримських татар серію допитів лідерів Меджлісу

Однак по дорозі зателефонував слідчий і повідомив, що на 1 серпня Енверу Куртієву необхідно з'явитися на допит до слідчого комітету РФ по республіці Крим, внаслідок чого членам Меджлісу довелося повернутися назад», - йдеться в заяві.

Крім того, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, заступнику голови Міллій Меджлісу Ільмі Умерову, голові Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїру Смедляєву, а також голові Сімферопольського регіонального меджлісу Леммару Юнусову були видані повістки на допит на 1 серпня 2015 року – день початку роботи II Всесвітнього Конгресу кримських татар.

Таким чином, більшість членів Меджлісу були позбавлені можливості брати участь у конгресі.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні під час робочого візиту до Туреччини візьме участь у ІІ Всесвітньому конгресі кримських татар.

Про участь у конгресі заявили 180 кримськотатарських організацій з 12 країн світу, зокрема, політичні діячі, посли, представники дипломатичних місій, науковці, журналісти з країн ЄС, США і Канади.

Засідання конгресу відбуватимуться 1-2 серпня і стосуватимуться координації подальших дій кримських татар в умовах незаконної анексії Криму, а також порушення їхніх прав, свобод і загрози національного знищення.

Раніше МЗС висловив рішучий протест проти створення Росією штучних перешкод для участі представників кримськотатарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар.