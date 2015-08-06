Гройсман: Без змін Конституції Україну чекає новий режим і майдан

"Адже мова йде про справді історичне голосування. Створення повноцінного місцевого самоврядування назавжди підведе риску під нашим радянським і пострадянським минулим і зробить незворотнім перетворення України на справжню європейську державу. Провал цієї реформи знову відкине Україну на роки чи навіть десятиліття назад", - пише Гройсман у статті для ZN.UA.

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Спікер нагадав, що від остаточного запуску цієї реформи Україну віддаляють всього два голосування у Верховній Раді. Перше – не менш ніж 226 голосів на поточній сесії в серпні, і 300 наступного, за прогнозами голови ВРУ, у вересні-жовтні.

На думку Гройсмана, ця реформа потрібна, оскільки "сильне місцеве самоврядування – основа європейської демократичної культури і запобіжник від будь-яких спроб узурпації влади".

"Не зробимо реформу сьогодні – запустимо новий цикл: знову узурпація - режим знову – знову майдан. Тільки вже нарешті варто нам всім зрозуміти, що після кожного такого витка ми падаємо все нижче і нижче, і виснажуємо суспільство все більше і більше!" - закликає спікер парламенту.

Крім того, на його думку, зупинка реформи децентралізації неминуче позначиться і на вірі українців в успіх інших реформ.

"Тепер настав момент істини. Зміни в Основний Закон – це перше рішення такого рівня, яке вимагає дійсно консолідованої позиції народних депутатів. Консолідованих 300 голосів. І позиції навіть не партійної, а громадянської. Це тест для українського парламенту і кожного народного депутата. За тим, як він буде складений кожним депутатом, буде дивитися не тільки все українське суспільство, будуть дивитися наші друзі та партнери і наші вороги. Це тест для України на її готовність проводити дійсно системні реформи", - пише Гройсман.