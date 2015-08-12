Білорусь надасть будь-яке сприяння роботі Тристоронньої контактної групи – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Він зазначив, що головне завдання полягає в тому, щоб всі сторони щиро ставились до виконання Мінських домовленостей.

"Як би хто не критикував ці домовленості, але вони на сьогодні залишаються єдиним фундаментом для встановлення миру і стабільності в цьому регіоні. Зі свого боку, ми готові зробити все можливе для того, щоб ці домовленості виконувались", - сказав Макей.

За словами міністра, Мінськ готовий, якщо знадобиться і буде прийнятним для всіх учасників Тристоронньої контактної групи, виконувати функції секретаріату.

"Ми готові й на те, щоб підтримати створення технічного офісу з надання сприяння роботі Тристоронньої контактної групи по лінії ОБСЄ в Білорусі", - сказав Макей.

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Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Тристороння контактна група, яка засідала в Мінську, підтвердила завершення переговорів по Донбасу без підписання угоди.