Зубко: в Україні вже є 73 нових об'єднаних громади, усього очікується близько 600

Про це заявив в ефірі 5 каналу віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Децентралізація – це ключова реформа. Вона відкриває регіональний розвиток. Громади мають взяти на себе гроші, землю, інфраструктуру, а головне – відповідальність за це. Наразі ми майже по всім областям завершили перспективні плани розвитку громад. Поки що не затверджені плани по Тернопільській і Закарпатській областях. Наразі вже є 73 об'єднаних громади, а всього ми передбачаємо від 600 до 700 громад по Україні, частина з яких підуть на місцеві вибори за новими умовами і сформують нові органи самоврядування", - твердить Зубко.

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Ті ж громади, які не встигнуть згуртуватися, матимуть після місцевих виборів два роки для роботи над цим.

"А для тих, хто не встигне до місцевих виборів, ті матимуть два роки, як визначено Конституцією, щоб зробити ці об'єднання", - твердить Зубко.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко вважає, що місцеві вибори відбудуться на Донбасі, але їхнє проведення у прифронтових містах буде залежати від фактору безпеки.