Перехідний період до нової системи місцевого самоврядування розрахований на два роки - Зубко

Про це на 5 каналі заявив віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"По-перше, визначений перехідний період – два роки. Коли мають відбутися ряд змін, в тому числі і в законодавстві. Зокрема, наприклад, право замовляти медичні послуги, це буде робити громада. Аналогічні речі – в освітніх програмах. Самоврядування дозволить громадам вирішувати, куди витрачати гроші. Цей період є непростий, але дуже цікавий", - твердить віце-прем'єр.

За його словами, вже зараз видно перші ознаки позитивних змін у використанні громадами власних грошей.

Читайте такожВенеціанська комісія позитивно оцінила зміни до Конституції щодо децентралізації

"Сьогодні місцева влада пропонує взяти у них гроші і за ці гроші спрямувати на ремонт доріг! Сьогодні, наприклад, Одеська область запропонувала за рахунок цих грошей відбудувати дорогу Одеса-Рені, те ж саме – в Івано-Франківській області", - каже Зубко.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зубка, кожен регіон має самостійно формувати власний паливно-енергетичний баланс.