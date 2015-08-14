Рішення про проведення виборів у прифронтових містах приймуть восени - Зубко

Про це заявив під час інтерв'ю "5 каналу" віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"По-перше, всі ми знаємо, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Графіки відомі всім. Ми розуміємо, що ми маємо провести вибори на всій території України. Однак враховуючи факт агресії на Донбасі, є серйозне питання безпеки громадян. Безпеки не тільки під час голосування, але і під час кампанії. Щоб не було залякування, тиску і т.д.", - твердить урядовець.

За його словами, можна зрозуміти владу військово-цивільних адміністрацій, яка не бажає проведення виборів в ряді міст областей.

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"Тому я розумію і Георгія Туку, і Павла Жебрівського, які не бачать за умов такої агресії, можливостей для проведення виборів у прифронтових містах. Це їх питання – забезпечення безпеки громадян. Я думаю, рішення про це (вибори у прифронтових містах –УНІАН) буде прийматися ближче до виборів. Ще рік тому Луганська обласна рада самоусунулась від прийняття рішень. Донецька з вересня теж не працювала", - каже Зубко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори 6 серпня цього року. Керівник Донецької області Павло Жебрівський 7 серпня заявив, що Донецька військово-цивільна адміністрація звертатиметься до Центральної виборчої комісії щодо перенесення виборів в області на 2017 рік. У ЦВК такий варіант вважають недоцільним.