У Кабміні назвали області-аутсайдери по впровадженню децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

“На сьогодні в усіх областях, крім Закарпатської, Тернопільської та Київської, процес (децентралізації - УНІАН) йде дуже потужно. Ми очікуємо, що замість 11800 громад, більшість з яких (близько 60%) мали кошти лише на зарплати та комунальні послуги, ми отримуємо біля 7,5 тисяч ефективних громад”, - сказав Зубко.

Також він додав, що сформовані 333 громади на сьогодні вже чекають затвердження обласними радами, щоб йти на вибори і отримати новий орган місцевого самоврядування і виконувати свої повноваження.

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У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що децентралізація не має альтернативи, і не тому, що так визначив уряд, а тому, що це бажання самих громадян. Яценюк додав, що громади мають об'єднуватися для того, щоб розвиватися. “Це добровільне об'єднання, і в його рамках ніхто не може заставляти територіальні громади примусово приймати відповідні рішення”, - сказав він.

Також Яценюк додав, що підтримує президента України щодо завершення конституційної реформи для того, щоб узаконити децентралізацію, і сподівається, що парламент підтримає уряд і президента у питанні конституційної реформи, а також прийме близько 400 законів, які завершать як адміністративну реформу, так і соціальну, економічну та бюджетну децентралізації.