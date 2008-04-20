Вишеградська четвірка запросила Україну на зустріч у Празі

Наступного тижня в Празі (Чехія) відбудеться засідання міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки.

Як повідомляє "Radio Praga", голови чеського, угорського, словацького й польського дипкорпусів запросили на зустріч своїх колег із України та Швеції.

Головними темами зустрічі будуть подальші перспективи діяльності ЄС і країн-сусідів, причому головний акцент буде зроблено на актуальну ситуацію в Україні, Сербії та в Білорусі.

Крім того, політики торкнуться й питань головування в Євросоюзі. Прага даний почесний пост має зайняти в першій половині наступного року, після чого її змінить Швеція.

Представники Вишеградської четвірки обговорюватимуть і результати саміту НАТО, що недавно проходив у Бухаресті .