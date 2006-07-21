Тимошенко дала своїм депутатам партійне завдання

Блоку Юлії Тимошенко розробить власний проект Бюджетної резолюції на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритому засіданні фракції БЮТ заявила її лідер Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що внесена Кабміном на розгляд парламенту Бюджетна резолюція є неякісною. «Безумовно, цю Бюджетну резолюцію приймати неможливо, її необхідно повертати уряду на доопрацювання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, фракція БЮТ представить уряду перелік недоліків в цьому документі. Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що фракція БЮТ на рівні кожного парламентського комітету внесе до Бюджетної резолюції свої зміни та доповнення.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що фракція розробить власний варіант Бюджетної резолюції. «Ми розробимо новий варіант Бюджетної резолюції та передамо його уряду, яким би він (уряд) не був, щоб вони (міністри) бачили, якою має бути Бюджетна резолюція», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, кожен депутат-“бютівець” має розробити три документи: зауваження до існуючої резолюції, пропозиції до існуючої резолюції та частину Бюджетної резолюції в рамках компетенції комітету, членом якого він є.

Координувати роботу зі створення Бюджетної резолюції буде народний депутат Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

Звертаючись до депутатів фракції, лідер БЮТ наголосила, що цей документ має бути професійним, лаконічним та забезпечений фінансами. За її словами, депутати в своїй роботі мають керуватися Бюджетним кодексом, програмою уряду, яку затвердила демократична коаліція, та програмою БЮТ на виборах.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що зауваження та пропозиції до існуючої Бюджетної резолюції та проект власного документу має бути розроблений до 24 липня.