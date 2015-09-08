ОБСЄ роз'яснила ситуацію із спостерігачами для виборів на Донбасі

Про це повідомила прес-секретар БДІПЛ ОБСЄ Лаурен Барановська, пише Апостроф.

"Ми ознайомлені з законодавством та рішенням Центральної виборчої комісії, згідно з яким вибори не будуть проходити на частині територій Донецької та Луганської областей. БДІПЛ ОБСЄ спостерігатиме за місцевими виборами тільки там, де вони будуть проводитися у відповідності з українським законодавством. У місцях, де ці вибори будуть проходити у відповідності із законодавством, ми і будемо вести спостереження 25 жовтня. Саме з цією метою ми наймаємо співробітників", - заявила вона.

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Слід зазначити, що раніше виникли побоювання щодо інформації, що БДІПЛ ОБСЄ шукає помічників міжнародних спостерігачів за місцевими виборами в окупований Луганськ і Донецьк.

Як заявив заступник голови Центрвиборчкому України Андрій Магера, інформацію, що розміщена на сайті ОБСЄ, спочатку зрозуміли неправильно. "Мова йшла не конкретно про окуповані Луганськ і Донецьк, а про відповідні області", - пояснив він.

За словами Магери, навіть при відповідному бажанні, бойовикам так званих ЛНР і ДНР ніяк не встигнути до проведення місцевих виборів 25 жовтня.

"Є певна логіка виборчого процесу, коли від виконання першого етапу залежить другий і третій. Цю черговість порушити не можна. У часі вони не стискаються", - пояснив фахівець.

Він підкреслив, що для проведення виборчого процесу на окупованих територіях необхідно не тільки виконання пунктів Мінських угод про припинення вогню і відведення озброєнь, але і згода Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, посол Ян Томбінські повідомив, що планує направити своїх представників в Україну і Європейський парламент.

Нагадаємо, ЦВК встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів в 91 місцевій раді Донецької області та 31 місцевій раді Луганщини, підконтрольних Україні.