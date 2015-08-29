ЦВК визначила підконтрольні Україні райони Донбасу, де місцеві вибори не відбудуться

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комісія прийняла на підставі подань Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

Таким чином, ЦВК на основі постанови подання встановила, неможливість проведення виборів на території Донецької області в Артемівському районі - 1 міськрада, 15 сільрад; Волноваському районі - 1 міськрада, 26 сільрад; Володарському районі - 3 сільради; Костянтинівському районі - 7 сільрад; Мар'їнському районі - 2 міськради, 9 сільрад; Старобешівському районі - 1 сільрада; Ясинуватському районі - 1 райрада, 12 сільрад, а також у містах: Авдіївка, Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Докучаєвськ, Костянтинівка.

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Також ЦВК на основі подання встановила неможливість проведення виборів на території Луганщини в Новоайдарському районі - 1 міськрада, 6 сільрад , Попаснянському районі - 1 райрада , 3 міськради, 9 селищних рад, 1 сільрада, Станично-Луганському районі - 2 селищні ради, 8 сільрад.