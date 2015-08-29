ЦВК визначила підконтрольні Україні райони Донбасу, де місцеві вибори не відбудуться
ЦВК встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів до 91 місцевої ради Донецької області та 31 місцевої ради Луганщини, підконтрольних Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комісія прийняла на підставі подань Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.
Таким чином, ЦВК на основі постанови подання встановила, неможливість проведення виборів на території Донецької області в Артемівському районі - 1 міськрада, 15 сільрад; Волноваському районі - 1 міськрада, 26 сільрад; Володарському районі - 3 сільради; Костянтинівському районі - 7 сільрад; Мар'їнському районі - 2 міськради, 9 сільрад; Старобешівському районі - 1 сільрада; Ясинуватському районі - 1 райрада, 12 сільрад, а також у містах: Авдіївка, Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Докучаєвськ, Костянтинівка.
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Також ЦВК на основі подання встановила неможливість проведення виборів на території Луганщини в Новоайдарському районі - 1 міськрада, 6 сільрад , Попаснянському районі - 1 райрада , 3 міськради, 9 селищних рад, 1 сільрада, Станично-Луганському районі - 2 селищні ради, 8 сільрад.