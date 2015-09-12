ОБСЄ має намір розширити місію в Україні - генсек

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Українська правда.

"Одна з моїх цілей візиту - це дослідити, які функції ще повинні бути покращені для того, щоб робота місії була ще краще. Ми також продовжимо обговорення з паном Апаканом (глава СММ ОБСЄ) сьогодні ввечері, тому що у нас є мета розширити місію", - зазначив він.

"Ми звертатимемося до наших країн, щоб вони прислали ще більше кандидатів в місію", - додав Заньєр.

При цьому він підкреслив, що розширення місії ОБСЄ можливо тільки в разі дотримання перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, місія Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) не братиме участі у спостереженні за так званими «виборами», які підконтрольні Росії бойовики планують організувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Разом з тим, Місія відправить своїх представників тільки на підконтрольні Україні території Донбасу.