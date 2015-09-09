ОБСЄ відмовилася спостерігати за псевдовиборами в "ДНР" і "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявила голова місії БДІПЛ/ОБСЄ Тана де Зулуета.

Вона нагадала, що місія працює на місцевих виборах в Україні на запрошення української влади за власною методологією. "Один із принципів ОБСЄ - ми завжди працюємо на запрошення держави-члена організації", - пояснила де Зулуета.

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"Ми не можемо приймати запрошення до якогось утворення, яке не є державою-членом ОБСЄ і яке не зможе забезпечити необхідні умови (для організації і проведення виборів - УНІАН)", - сказала де Зулуета, відповідаючи на запитання про те, чи можуть спостерігачі ОБСЄ брати участь у спостереженні за такими псевдовиборами на тих територіях Донбасу, які не підконтрольні Україні.