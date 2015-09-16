У Порошенка очікують на переформатування уряду уже в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в рамках третього етапу ХІІ позачергового з’їзду партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” сьогодні у Києві.

«Моя особиста позиція, що це потрібно робити (переформатувати уряд - УНІАН) в листопаді місяці, бо місцеві вибори не повинні впливати на Верховну Раду, яка просто має виконувати коаліційну угоду і думати про наступні вибори», - зазначив він.

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«А склад Кабміну може бути підкорегований у відповідності до місцевих виборів – це я маю визнати. Тобто під їхній кінець (виборів - УНІАН) або після їхнього завершення ми можемо отримати новий формат уряду», – додав Луценко.

«Я хотів раніше, але цього не станеться, тому що сьогодні навіть члени коаліції ультраопозиційні», - додав він.