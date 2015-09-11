Порошенко: Ми готові поміняти деяких міністрів
11:34, 11 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що є готовність замінити деяких міністрів в уряді задля ефективності проведення реформ.
Порошенко: є готовність замінити деяких міністрів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції у Києві.
"Неправда, що реформи не працюють. У нас просто минуло вісім місяців від останніх парламентських виборів (УНІАН: вибори до Верховної Ради відбулись 26 жовтня 2014 року, тобто 10,5 місяців тому), і наш новий уряд мав дуже стислий період часу. Так, у нас є помилки, але ми відкрито про це говоримо, обговорюємо і готові поміняти деяких міністрів", - наголосив президент і додав, що це європейський підхід.
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Порошенко вкотре підкреслив, що Україна рішуче йде шляхом реформ.
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