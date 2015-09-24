Порошенко привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як зазначив Порошенко у привітанні, «сьогодні мусульмани України демонструють патріотизм, громадянську згоду, відстоюють єдність країни в ім’я незалежності, правди і свободи». «На виклики російського агресора з його зневагою до людського життя та гідності українці відповідають незламністю духу, мужністю, любов’ю до ближнього», - підкреслив президент і висловив упевненість, що «спільними зусиллями ми здолаємо усі труднощі і збудуємо спільну для всіх нас мирну та заможну країну».

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Також глава держави зауважив, що свято Курбан-Байрам - це день, що «об’єднує навколо цінностей жертовності, добра та милосердя».