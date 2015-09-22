Через блокаду Криму на півострові підскочили ціни - Меджліс
Через блокування вантажів на кордоні між материковою Україною та окупованим Кримом, на півострові різко підскочили ціни на деякі продукти.
Про це повідомив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, передає "112 Україна".
"Сказати, що якихось продуктів не вистачає, мабуть, ще рано, але через ажіотаж трохи підскочили ціни, і є кілька заяв нинішніх керівників Криму, які говорять про те, що протягом двох тижнів вирішать усі питання і завезуть всі товари із Краснодарського краю", - уточнюється в повідомленні.
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При цьому Він зазначив, що не знає, чи беруть участь в акції кримські татари, які проживають на території окупованого Криму.
"Я таких фактів не знаю, тому що ми як би попередньо вирішували, що люди, які живуть на півострові, на окупаційній території, у цій акції брати участь не будуть", - поінформував він.
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При цьому заступник глави Меджлісу уточнив, що вже були провокації через організовану блокаду Криму.
"Деякі провокації вже були, в перший день акції близько двох десятків осіб, серед яких було більшість кримських татар, спробували влаштувати акцію біля будинку Мустафи Джемілєва і біля будівлі, де раніше знаходився офіс телеканалу ATR, який переїхав у Київ. Інших якихось провокацій не знаю", - поінформував він.
Він також підкреслив, що коли закінчиться акція буде залежати лише від дій української влади.
"Якби уряд України, ВРУ взяли б на себе частину питань, наприклад скасували закон про вільну економічну зону, ось приблизно так само швидко, як за Мосійчука прийняли рішення в присутності генпрокурора, то акцію можна було б скасувати", - резюмував він.
Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.
За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.