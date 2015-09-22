Через блокаду Криму на півострові підскочили ціни - Меджліс

Про це повідомив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, передає "112 Україна".

"Сказати, що якихось продуктів не вистачає, мабуть, ще рано, але через ажіотаж трохи підскочили ціни, і є кілька заяв нинішніх керівників Криму, які говорять про те, що протягом двох тижнів вирішать усі питання і завезуть всі товари із Краснодарського краю", - уточнюється в повідомленні.

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При цьому Він зазначив, що не знає, чи беруть участь в акції кримські татари, які проживають на території окупованого Криму.

"Я таких фактів не знаю, тому що ми як би попередньо вирішували, що люди, які живуть на півострові, на окупаційній території, у цій акції брати участь не будуть", - поінформував він.

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При цьому заступник глави Меджлісу уточнив, що вже були провокації через організовану блокаду Криму.

"Деякі провокації вже були, в перший день акції близько двох десятків осіб, серед яких було більшість кримських татар, спробували влаштувати акцію біля будинку Мустафи Джемілєва і біля будівлі, де раніше знаходився офіс телеканалу ATR, який переїхав у Київ. Інших якихось провокацій не знаю", - поінформував він.

Він також підкреслив, що коли закінчиться акція буде залежати лише від дій української влади.

"Якби уряд України, ВРУ взяли б на себе частину питань, наприклад скасували закон про вільну економічну зону, ось приблизно так само швидко, як за Мосійчука прийняли рішення в присутності генпрокурора, то акцію можна було б скасувати", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.