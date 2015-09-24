Порошенко призначив посла України в Австралії

Президент України Петро Порошенко призначив Миколу Кулініча Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австралії.

Відповідний указ №554/2015 розміщений на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко призначив тележурналіста і політика Шевченка послом України у Канаді Довідка УНІАН. Кулініч є ректором Дипломатичної академії України.

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