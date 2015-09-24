Порошенко призначив посла України в Австралії
15:09, 24 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Миколу Кулініча Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австралії.
Президент України Петро Порошенко / president.gov.ua
Відповідний указ №554/2015 розміщений на сайті глави держави.
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Довідка УНІАН. Кулініч є ректором Дипломатичної академії України.
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