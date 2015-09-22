Указ Порошенка щодо санкцій проти Росії набув чинності

Відповідний указ оприлюднений в газеті «Урядовий кур’єр».

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з моменту опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

18 вересня Порошенко своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до якого із санкційного списку виключено окремих європейських журналістів.