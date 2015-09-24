Нові місцеві прокуратури почнуть роботу 15 грудня

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ), про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора України Юрій Севрук під час зустрічі з комісаром ЄС з питань правосуддя, споживачів та гендерної рівності Вєрою Юровою.

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«Вчора генеральним прокурором підписано накази про затвердження штатів місцевих прокуратур», - повідомив Юрій Севрук.

За його словами, 16 вересня закінчився перший етап конкурсу на заміщення посад керівників місцевих прокуратур та їх заступників – тестування на знання законодавчої бази. Загалом у ньому взяли участь більш як 10 тис. кандидатів.

Наступний етап конкурсу - тестування на загальні здібності заплановано на 26-28 вересня 2015 року. Після цього кандидатів буде перевірено на рівень доброчесності і схильності до антисоціальної поведінки та проведено з ними співбесіди представниками конкурсних комісій.

Він зазначив, що на даний час також відбувається реформування регіональних прокуратур і ГПУ, тобто скорочення штату до визначених законом меж і оптимізація структури.

Вже з 15 квітня 2016 року набирають чинності положення закону щодо формування системи органів прокурорського самоврядування, проведення Всеукраїнської конференції працівників прокуратури, створення Ради прокурорів України, а також Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Юрій Севрук повідомив, що наказом ГПУ від 22 вересня на правах самостійного структурного підрозділу ГПУ утворено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вона буде складатися з управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді з 6 відділів, а також двох окремих відділів: аналітично-статистичного та документального забезпечення.