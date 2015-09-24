Голова антикорупційної прокуратури має бути повністю незалежний - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт», член комітету з питань правової політики та правосуддя Дмитро Сторожук у середу в ефірі Першого Національного телеканалу.

За його словами, під час розгляду на засіданні фракції «Народний фронт» питання щодо висування кандидатів до конкурсної комісії з обрання претендентів на посаду голови Антикорупційної прокуратури було вирішено висувати відомих і незалежних фахівців.

«Тому серед кандидатів, яких вносила фракція, були виключно громадські активісти, в тому числі – міжнародні експерти», - сказав народний депутат.

Представник «Народного фронту» наголосив, що конкурсна комісія має висунути самі достойні кандидатури на посаду голови Антикорупційної прокуратури.

«На посаду Голови Антикорупційної прокуратури має бути висунуто три однакові кандидати – щоб, незважаючи на те, кого з них буде призначено на цю посаду, було виключено спекуляції з приводу того, що він – чиясь людина, або не буде мати довіри в суспільстві», - заявив Дмитро Сторожук.

«Це – остання ланка: вже НАБ ми створили, детективи запрацювали, але без антикорупційної прокуратури воно нічого не вартує», - резюмував він.