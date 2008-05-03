Кріль: або ми, або нас

Якщо українці не об’єднаються, то Україну в процесі глобалізації використають інші країни, заявив вчора, перебуваючи у Рівненській області, голова політичної партії «Єдиний Центр», народний депутат (фракція НУ-НС) Ігор КРІЛЬ.

«Процес глобалізації у світі здійснюється сильними світовими державами проти слабких. Якщо поглянути на цей процес з точки зору України, то суть його можна виразити дуже просто: або ми, або нас», – сказав І.КРІЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, якщо цей процес не використати в інтересах української держави і народу України, то станеться навпаки – «нас використають інші у своїх інтересах».

«Усі політики, які в Україні «відчайдушно» борються одні проти других, повинні розуміти, що без побудови сильної української політичної команди відповідь на питання, хто кого використає зрозуміла вже сьогодні», – вважає він.

І.КРІЛЬ зауважив, що «Єдиний Центр» закликає об’єднатися всіх небайдужих громадян для побудови такої політичної команди, тих, хто «кожен день задає собі питання: у якій державі житимуть їхні діти та онуки».

«Україна має усі можливості, щоб зайняти достойне місце серед світових держав, щоб стати мостом, який єднає Схід і Захід глобальної світової політики. Цей міст повинен бути побудований таким чином, щоб користь від нього відчували всі українські громадяни. Але для цього ми повинні спочатку об’єднатись в Україні. Саме це є необхідною умовою сильної української позиції в світі», – сказав І.КРІЛЬ.