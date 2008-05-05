Турчинов зібрався у кілька разів збільшити територію Києва

Велика кільцева автомобільна дорога навколо Києва, будівництво якої зараз ведеться, буде безплатною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу після обльоту на вертольоті території цієї дороги заявив перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат у мери Києва Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, без урахування вартості землі будівництво дороги обійдеться в 50 млрд. грн.

Зацікавлювати інвесторів у вкладенні грошей у будівництво планується шляхом надання їм права займатися розвитком інфраструктури уздовж дороги – будівництво заправок, ресторанів тощо.

Також О.ТУРЧИНОВ повідомив, що проблемними ділянками дороги є мостовий переїзд у районі Українки, а також 8 км траси над Київським морем.

Крім того, він підкреслив, що можуть виникнути деякі проблеми щодо ділянок розпайованої землі. «Але це питання можна буде вирішити з обласною владою», - додав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, в ході будівництва дороги не виникатимуть проблеми з приватним спорудженням будинків і споруд.

При цьому він зазначив, що після здачі в експлуатації дороги територія Києва збільшиться в декілька разів.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з головою Київської облдержадміністрації Вірою УЛЬЯНЧЕНКО відзначив важливість прискорення роботи із будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Він доручив обласній держадміністрації розробити та внести на розгляд уряду пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Кабінет Міністрів розпорядженням від 22 лютого 2008 р. № 326-р затвердив Генеральний напрямок проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Передпроектні пропозиції з будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва передбачають довжину дороги у 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси (завширшки від 4 до 6 смуг руху) і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога проляже на відстані 27-41 км від центру Києва.

Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Проектом заплановано будівництво близько 150 штучних інженерних споруд – мостів, естакад, підземних переходів. Навколо автостради планується спорудження логістичних комплексів, готелів та інших об`єктів.