Вибори на Донбасі мають відбутися після виконання умов спеціального закону - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Луценко зазначив, що очевидно, що цього року вибори на Донбасі не відбудуться.

Водночас, вже цього року має відбутися виведення російського контингенту з Донбасу, а також виконані інші необхідні умови.

“Зараз не йдеться про те, що вибори відбудуться цього року. Зараз взагалі не йдеться про те, що ці вибори можуть відбутися в нинішній ситуації”, - сказав депутат і додав, що вибори мають відбутися після виконання умов спеціального закону.

Такий закон, додав парламентарій, має ухвалюватися Верховною Радою України.

“Я особисто, після розмови з президентом, впевнений, що в цьому законі буде поставлена передумова проведення виборів: виведенні окупаційних військ, складення зброї місцевими бойовиками, забезпечення присутності українських ЗМІ на цих територіях, участь у виборах будуть брати виключно партії, зареєстровані у Міністерстві юстиції України”, - сказав Луценко і додав також, що понад мільйон внутрішньо переміщених осіб повинні голосувати за місцем нинішнього проживання.

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Наразі такий законопроект, додав депутат, ще не розглядається.

“До кінця року він має бути розроблений і прийнятий”, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих «ДНР» і «ЛНР» «буде прийнято окремий закон».