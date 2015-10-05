В АП розраховують, що псевдовибори на Донбасі скасують найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Ми розраховуємо, що ті месиджі, ті домовленості, яких досягнули в п'ятницю (2 жовтня в Парижі) будуть виконані, і вже найближчим часом ми дізнаємося, чи справді українська сторона досягла успіху, і, зокрема, я ще раз скажу: будуть скасовані "фейкові" вибори чи ні", - сказав Єлісєєв.

За словами заступника голови АП, в Парижі всі були єдині в тому, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити проведення псевдовиборів.

"Тому, як Президент Порошенко вже заявив, - президент Росії взяв на себе зобов'язання за підсумками Парижа зробити все можливе в плані їх контактів з так званими лідерами "ДНР" і "ЛНР" для того, щоб вони ухвалили рішення про скасування "фейкових" виборів. Це принципово важливо", - сказав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за її підсумками заявив, зокрема, що учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР і ЛНР "буде прийнятий окремий закон".