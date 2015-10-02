У Парижі домовилися про вивід іноземних військ з України та відновлення контролю над кордоном

Про це він заявив у п'ятницю в Парижі після завершення переговорів у Нормандському форматі, які пройшли за участю президентів України, Росії та Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожНормандський формат домовився про відвід легкого озброєння на Донбасі "з початком завтрашньої доби"

"Ми погодилися щодо покрокового подальшого контролю над кордоном та виведення всіх іноземних військ з України", - заявив Олланд.

Також було домовлено, що буде збільшена кількість пунктів пропуску, будуть полегшені процедури для міжнародних організацій і буде прискорений обмін заручниками.

Крім того, за словами французького президента, обговорювалося питання газу. "Так як протокол парафований і підписаний, тепер це питання виконання підписаних домовленостей. Ми домовилися зустрітися на рівні міністрів закордонних справ, щоб підвести підсумки попередніх домовленостей", - наголосив Олланд.