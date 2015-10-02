Вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть бути проведені наступного року - Олланд

Це випливає з його слів, сказаних у п'ятницю в Парижі на прес-конференції по завершенню переговорів у Нормандському форматі за участю лідерів Франції, Німеччини, України та Росії, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Щодо виборів. Це займе певний час. Ми не думаємо, що вибори зможуть пройти на територіях Східної України в умовах, які не будуть відповідати Мінським домовленостям. Ми в цьому впевнені, тому що нам потрібні три місяці для того, щоб їх організувати, і вони будуть організовані пізніше, ніж дати, яка передбачена для виконання Мінських домовленостей - 31 грудня 2015 року", - сказав він.

Читайте такожПроголошені "ЛНР" та "ДНР" вибори проведуть відповідно до українських законів, а дату перенесуть - Олланд

За словами Олланда, що стосується спеціального закону для Донецька та Луганська, то було досягнуто домовленостей, що "цей закон набуде чинності в день виборів, як тимчасовий, а остаточно набуде чинності в день оголошення ОБСЄ результатів, визнання цих виборів та не оскарження їхнього характеру".

"Але вибори повинні пройти, і особливий статус буде застосований на час виборів спочатку на тимчасовій основі, а потім і на постійній після того, як результати виборів будуть підтверджені", - наголосив він.

Читайте такожПутіну у Франції висунули три умови щодо Сирії - Reuters

Крім того, було досягнуто домовленостей щодо рішення про "амністію, яке має набути чинності в день виборів". "Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборного періоду", - пояснив президент Франції.

Останнім і основним етапом виконання Мінських домовленостей він назвав "повернення територіальної цілісності України, тобто повний контроль над кордоном та вивід військових формувань".