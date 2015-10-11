У листопаді США почнуть навчати українські збройні сили та спецпідрозділи

Президент України Петро Порошенко повідомив, що в листопаді американською сторона почне унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил і спецпідрозділів.

Про це він заявив у своєму зверненні до народу, яке транслювалося у неділю увечері.

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“Під час візиту до Нью-Йорку я домовився з керівництвом Сполучених Штатів про надання Україні нелетальної зброї... Цього тижня Конгрес США, - теж не без зусиль української дипломатії, - схвалив рішення про виділення у 2016 році значних фінансових ресурсів на надання військової допомоги Україні. У листопаді американською стороною буде розпочато унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил та спецпідрозділів”, - сказав він.

Президент знову наголосив, що гарантією перемир’я і миру може бути лише надійність української оборони, і в проекті бюджету на наступний рік буде передбачено істотне збільшення видатків на оборону.