Порошенко: ЗСУ отримали найбільший у Європі бойовий досвід за показником ведення гібридної війни

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час церемонії вручення державних нагород та присвоєння чергових звань військовослужбовцям Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та Служби безпеки, які захищали і продовжують боронити суверенітет, незалежність та територіальну цілісність країни у зоні АТО.

«Мені приємно, що серед тих, кому зараз присвоєно звання генерала, абсолютна більшість – це командири бригад, які прийняли на себе найважче – перший удар», – сказав Порошенко, відзначивши, що присутні військові продемонстрували мужність з самого початку агресії проти України, незважаючи на низьку боєздатність війська, коли не було техніки, закінчувалися боєприпаси, не було форми, забезпечення.

Читайте такожПорошенко: Україна вистояла найважчий рік своєї історії і готова йти вперед

Глава держави підкреслив, що завдяки хоробрості українських воїнів Україні вдалося з гідністю вистояти – звільнити більшу частину Донбасу, зупинити агресора, коли він ввів регулярні збройні сили і, порушуючи правила війни, розстрілював полонених, намагався знищити бойовий дух Збройних сил України.

«Пишаюся, що ми разом з вами, разом з українським народом, волонтерами, завдяки діям ефективного військового керівництва за цей рік створили нову армію», – заявив президент.

«Це інша армія – навчена, добре підготовлена, з високим і ефективним бойовим досвідом, яка всьому світові продемонструвала, що означає міць українського війська», – зазначив президент, нагадавши, що вчора у Чугуєві армії було передано найбільшу за всю історію існування України партію бронетехніки, важкої артилерії, автомобілів, «хаммерів», самохідних артилерійських установок.

Як зазначається в повідомленні, серед тих, кому сьогодні було присвоєно чергове офіцерське звання, глава держави відзначив першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Андрія Тарана, який під час АТО продемонстрував унікальний досвід поєднання військового дипломата і бойового генерала; першого заступника командувача військ оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Андрія Грищенка, якого Порошенко назвав класичним прикладом формування українського офіцера, а тепер вже й генерала, під командуванням якого бригада продемонструвала, як треба бити ворога.

Читайте такожПорошенко відзначив 207 військовослужбовців високими державними нагородами

Начальника 169-го навчального гвардійського центру Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олега Мікаца президент назвав прикладом того, як укріплюються українські Збройні сили. «Працюють соціальні ліфти. На сьогоднішній день зайняти позицію керівника неможливо, якщо ти в бою не доведеш свою здатність ефективно керувати ввіреним тобі підрозділом. Я хотів би подякувати Олегу Михайловичу за дії бригади і за те, що він взяв на себе непросту ділянку роботи з підготовки бойового злагодження частин і підрозділів українського війська», – зазначив він.

Окремо Глава держави відзначив першого заступника командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ генерал-майора Юрія Содоля та його командування десантниками.

За значний внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки України, сумлінне служіння українському народу, бездоганне виконання військового обов’язку під час антитерористичної операції орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Анатолія Пушнякова.

Серед нагороджених орденом «За мужність» ІІІ ступеня – старший розвідник 73-го морського центру спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ старшина 1 статті Віталій Даценко та заступник командира 1-ї розвідувально-пошукової групи спеціального призначення Західного територіального управління Національної гвардії України капітан Назар Гінка. Серед інших нагороджених медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня начальник відділу прикордонного контролю штабу Донецького прикордонного загону підполковник Володимир Галецький.

«Я пишаюся бути верховним головнокомандувачем такого війська, де є такі солдати, як ви. Країна пишається своїми героями», – підкреслив президент.

Глава держави також вручив високі нагороди працівникам підприємств державного концерну «Укроборонпром».