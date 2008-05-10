Регіонали кинуть сам на сам коаліцію з кадровими питаннями

Фракція Партії регіонів не буде брати участі в голосуванні з кадрових питаннях, які пропонуватимуться коаліцією.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

«Якщо коаліція буде ставити кадрові питання, то Партія регіонів голосувати не буде», - сказав він. А.КЛЮЄВ пояснив це тим, що ці питання є проблемою коаліції.

«Якщо у них є голоси, то нехай ставлять на голосування кадрові питання. Нема голосів, а ми знаємо, що у них їх немає, то кадрові питання проходити не будуть», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня коаліція ініціювала розгляд питань щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна та призначення на цю посаду Андрія ПОРТНОВА; звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету та призначення на цю посаду Давида ЖВАНІЇ, призначення на посаду віце-прем’єр-міністра Віталія ГАЙДУКА, затвердження на посаді голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, звільнення з посади голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Едуарда ПРУТНІКА та призначення на цю посаду Ігоря КУРУСА.