КВУ вважає незаконним рішення ЦВК про скасування другого туру виборів мера Павлограда

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КВУ.

В Комітеті виборців нагадали, що ЦВК зазначила, що відповідно до статті 87 Закону України «Про місцеві вибори», одним з критеріїв прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з виборів міського голови є відомості щодо кількості виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях відповідного міста, внесені до протоколу про результати виборів у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів.

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"Таким чином, Центральна виборча комісія підміняє поняття "виборча система" та поняття "повторне голосування". Кількість виборців 90 тисяч і більше в місті є не підставою для проведення повторного голосування, а підставою для визначення виборчої системи для виборів певного міського голови. Повторне голосування, яке відбувається за умови, що жоден з кандидатів не отримає більше 50% голосів, є уже наслідком застосування мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості", - заявили в КВУ.

Автори заяви наголошують, що поняття виборчої системи передбачено у законі про місцеві вибори.

"Інформація про кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови, оприлюднюється ЦВК на її офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та(або) відповідних місцевих засобах масової інформації не пізніш як за 5 днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих виборів станом на 1 число поточного місяця. Як бачимо, ЦВК повідомляє не лише про кількість виборців, а саме про виборчу систему, яка визначається для конкретних місцевих виборів заздалегідь – не пізніше, як за 5 днів до дня виборчого процесу", - наголосили у КВУ.

Таким чином, як зазначають в Комітеті, виборча система для виборів міського голови Павлограда повинна визначатися на основі інформації, оприлюдненої ЦВК станом на 1 серпня 2015 року, тобто має застосовуватися мажоритарна система абсолютної більшості.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 9 членів ЦВК підтримали проект рішення про те, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, оскільки в протоколі територіальної виборчої комісії зазначено, що в місті проживає менше 90 тис. виборців.

За даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов ("УКРОП") та Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").

Вчора ж біля ЦВК прихильники та представники "УКРОПу" проводили мітинг з вимогою не скасовувати другий тур виборів міського голови у Павлограді.

На акції був присутній кандидат від "УКРОПу" на посаду міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов, який заявив, що у місті колишні «регіонали», а нині - представники "Опозиційного блоку" - фальсифікують дані про кількість виборців, щоб не було підстав для проведення другого туру виборів

"На 30 вересня було у Павлограді виборців 92 тис. 856 осіб, на день виборів було 90 тис. 255, і вже після виборів на наступний день виявилось, що у нас 89 тис. 850 осіб", - сказав Тєрєхов.

Він зазначив, що таким чином ЦКВ з подачі "Опозиційного блоку" може скасувати другий тур мера міста.

Також учора член політради партії «УКРОП» Денис Борисенко передав до ЦВК звернення з вимогою не скасовувати другий тур виборів міського голови Павлограда.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.

У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.