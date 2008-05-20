Черновецький нагадує політикам, що профілактика дешевша за лікування

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звертається до всіх політичних сил, що беруть участь у виборах до Київради, з вимогою виключити зі своїх виборчих списків усіх ініціаторів незаконних будівництв, а також недобросовісних бізнесменів, які замішані в корупційних схемах.

Про це йдеться в офіційному зверненні мера Києвадо учасників виборів до Київради.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, "особи, на совісті яких скандальні будівництва і махінації з грошима міського бюджету, є в списках практично всіх учасників цих виборів, зокрема, БЮТ, НУ-НС, блоків Володимира ЛИТВИНА, Миколи КАТЕРИНЧУКА, Володимира КЛИЧКА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Партії регіонів". Як стверджує мер, "причетність цих осіб до незаконних забудов, проти яких виступали кияни, підтверджена документально, і адреси відповідних будмайданчиків відомі".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ застерігає, що якщо "всі незаконні забудовники і нечисті на руку бізнесмени, які ховаються у партійних списках перелічених вище партій і блоків, пролізуть у Київраду, там буде створено кримінальне «міжфракційне угрупування» майже з 30 осіб, яке налічуватиме більше членів, ніж навіть при найоптимістичнішому сценарії може одержати будь-яка окремо взята з вищеназваних політичних сил. При цьому всіх членів цього угрупування цементуватиме єдина мета, набагато важливіша для них, ніж будь-які партійні гасла: а саме, доступ до ресурсів Києва і подальше використання одержаного адмінресурсу в особистих корисливих цілях".

Тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вимагає, щоб до 22 травня 2008 року, як це дозволяє зробити чинне виборче законодавство України, партійні списки всіх політичних сил, що беруть участь у виборах, "були очищені від кандидатів у депутати Київради, які причетні до незаконного будівництва і розкрадання міського бюджету".

В іншому разі, за словами мера, якщо "цим людям" вдасться подолати 3-відсотковий бар`єр, йому знову доведеться "відволікатися від розробки і реалізації програм соціально-економічного розвитку Києва на війну із забудовниками і їхніми прибічниками".

"Звичайно, мені не звикати, але профілактика дешевша за лікування. Тому я вимагаю від усіх лідерів політичних сил і, перш за все, від лідера БЮТ і голови Кабінету міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО, вжити превентивних заходів і захистити киян від актів вандалізму з боку забудовників - знищення скверів і парків, здійснення будівництва в небезпечній близькості до існуючих житлових будинків, ведення забудови в історичному центрі столиці з порушенням цілісності архітектурного ансамблю. А столичну скарбницю – від спроб корупціонерів знову запустити в неї руку", наголошується у зверненні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.