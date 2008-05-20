Шпек вважає, що українські чиновники  їздять до Брюсселя заради добових

Колишній представник України при Європейському Союзі Роман ШПЕК вважає, що нинішні українські державні чиновники розглядають робочі поїздки до Брюсселя як можливість отримання додаткової заробітної платні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі “Досвід інтеграції країн Центральної та Південно-Східної Європи до ЄС та Україна”, який відбувся сьогодні у приміщенні Дипломатичної академії.

“Мені видається, що поїздки до Брюсселю розглядаються нашими держчиновниками як можливість отримати додаткову заробітну платню. Приїжджають 40 чоловік, 6 працюють, решта – не знають, що робити. Але всі 50 доларів добових отримають”, - сказав Р.ШПЕК.

За словами дипломата, українські делегації під час проведення переговорів з представниками країн-членів Євросоюзу часто керуються не чіткими директивами щодо тих або інших важливих питань, а здебільшого деклараціями, які не завжди є реальними і зрозумілими для європейських партнерів.

Він зауважив, що в Україні дуже слабо здійснюється організація і координація діяльності органів влади, міністерств і відомств, окремих посадових осіб в рамках реалізації державної євроінтеграційної політики.

Він наголосив, що такий бюрократизм і відсутність чіткої позиції значно гальмує реалізацію євроатлантичних прагнень України, стає фактором недовіри і обережності з боку ЄС.

Говорячи про шляхи оптимізації діяльності українських відповідальних осіб щодо євроінтеграції, Р.ШПЕК порадив їм у своїх діях з планування та організації роботи брати приклад з європейських партнерів.