Тетерук сьогодні свідчитиме в ГПУ щодо "побиття" Кужель

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

Тетерук ще раз вибачився перед Кужель і запевнив, що "відкритий для слідства" та робитиме все для того, щоб були встановлені всі обставини події.

Тетерук сказав: "Після голосування за європейські закони буду в Генеральній прокуратурі давати свідчення".

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Як повідомляв УНІАН, фракція "Батьківщина" заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.

У свою чергу, Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було. За його словами, Кужель першою почала поводитися агресивно, «почала бити мене сумкою і, захищаючись, я відступив назад до стіни, і сталося зіткнення». Тетерук сказав, що готовий співпрацювати зі слідством щодо інциденту з Кужель. Він також наголосив, що не вважає інцидент з Кужель приводом для складання ним депутатських повноважень, як цього вимагає «Батьківщина».