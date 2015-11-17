У Мелітополі вибори мера виграв кандидат БПП Мінько

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За Мінька віддали голоси 23698 виборців, а за кандидата від партії "Опозиційний блок", головного лікаря Мелітопольського онкологічного диспансеру Олександра Рябікова - 17446, що становить відповідно 57,6% і 42,4% від дійсних голосів (55,78% і 41,06% від усіх, хто проголосував).

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Явка у другому турі склала 35,09%.

У першому турі за Мінька проголосувало 13820 виборців (32,39%), а за Рябікова - 10496 (24,6%).