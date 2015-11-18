Адвокати Савченко оприлюднили деталі допиту ватажка "ЛНР" Плотницького

Про це він повідомив у Twitter адвокат Савченко Марк Фейгін, який транслював у соцмережу показання бойовика.

За словами іншого захисника українки Миколая Полозова, Плотницький назвав суд над Савченко "політичним процесом".

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Плотницкий заявил, что тогда общался с Савченко как офицер с офицером, а сейчас " это политический процесс" #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Листопад 2015

Плотницкий заявил, что отдал приказ подчиненному с позывным Кэп отвезти её к п.Северный и вернуть ей телефон и сим-карты #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Листопад 2015

Як повідомляв УНІАН, суд щодо Савченко дозволив запис допиту Плотницького, але заборонив переповідати його слова.

Итак, нам запретили пересказывать показания Плотницкого! Запретили дословно пересказывать! — Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Листопад 2015

Нагадаємо, суд вирішив проводити допит Плотницький в закритому режимі. Після прийняття рішення, за словами Фейгіна, "публіку видалили з зали".