Адвокати Савченко оприлюднили деталі допиту ватажка "ЛНР" Плотницького

17:28, 18 листопада 2015
Політика
2023 0

Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький у суді над українською льотчицею і депутатом Надією Савченко намагався давати свідчення "підкреслено коректно".

instagram.com/p/-OuyFyLxsx/

Про це він повідомив у Twitter адвокат Савченко Марк Фейгін, який транслював у соцмережу показання бойовика.

За словами іншого захисника українки Миколая Полозова, Плотницький назвав суд над Савченко "політичним процесом".

Читайте такожАдвокат оприлюднив 40 томів справи проти Савченко

Як повідомляв УНІАН, суд щодо Савченко дозволив запис допиту Плотницького, але заборонив переповідати його слова.

Нагадаємо, суд вирішив проводити допит Плотницький в закритому режимі. Після прийняття рішення, за словами Фейгіна, "публіку видалили з зали".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter