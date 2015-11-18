Адвокати Савченко оприлюднили деталі допиту ватажка "ЛНР" Плотницького
Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький у суді над українською льотчицею і депутатом Надією Савченко намагався давати свідчення "підкреслено коректно".
Про це він повідомив у Twitter адвокат Савченко Марк Фейгін, який транслював у соцмережу показання бойовика.
Плотницкий #FreeSavchenkopic.twitter.com/TMoppiH7T6
— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Листопад 2015
За словами іншого захисника українки Миколая Полозова, Плотницький назвав суд над Савченко "політичним процесом".
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Плотницкий заявил, что тогда общался с Савченко как офицер с офицером, а сейчас " это политический процесс" #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Листопад 2015
Плотницкий заявил, что отдал приказ подчиненному с позывным Кэп отвезти её к п.Северный и вернуть ей телефон и сим-карты #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Листопад 2015
Як повідомляв УНІАН, суд щодо Савченко дозволив запис допиту Плотницького, але заборонив переповідати його слова.
Итак, нам запретили пересказывать показания Плотницкого! Запретили дословно пересказывать!
— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Листопад 2015
Нагадаємо, суд вирішив проводити допит Плотницький в закритому режимі. Після прийняття рішення, за словами Фейгіна, "публіку видалили з зали".