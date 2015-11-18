Ватажок бойовиків "ЛНР" Плотницький хоче виступати на закритому засіданні суду у справі Савченко
14:21, 18 листопада 2015Суспільство
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Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький готовий виступати у закритому режимі на засіданні суду в Донецьку Ростовської області РФ у справі незаконно утримуваної в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.
Плотницький хоче виступати на закритому засіданні / ghall.com.ua
Як повідомив у Twitter російський адвокат Савченко Марк Фейгін, до суду від Плотницького надійшла заява провести закрите засідання.
"Плотницький хоче виступати на закритому засіданні. Вимагає видалити публіку і пресу. Все складається, як і прогнозувалося. Боїться ЗМІ!" - написав Фейгін.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, суд у справі Савченко відновив засідання, але ватажок луганських бойовиків Плотницький знову не приїхав.
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