Ватажок бойовиків "ЛНР" Плотницький хоче виступати на закритому засіданні суду у справі Савченко

Як повідомив у Twitter російський адвокат Савченко Марк Фейгін, до суду від Плотницького надійшла заява провести закрите засідання.

"Плотницький хоче виступати на закритому засіданні. Вимагає видалити публіку і пресу. Все складається, як і прогнозувалося. Боїться ЗМІ!" - написав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, суд у справі Савченко відновив засідання, але ватажок луганських бойовиків Плотницький знову не приїхав.