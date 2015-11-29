ОПОРА: Явка виборців у Маріуполі становить 36,2%, у Красноармійську 36,4%

Згідно з даними Громадянської мережі ОПОРА та Донецької обласної організації "Комітету виборців України", явка виборців у Маріуполі (36,2% - за даними, отриманими спостерігачами ОПОРИ у ДВК; 34,7% - за даними ручних лічильників) та в Красноармійську (36,4%).

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

Так, станом на 20.00 явка є нижчою за всеукраїнську під час першого туру голосування 25 жовтня (46,5%), однак є дещою вищою за показник повторного голосування на виборах 15 листопада (34,0%).

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Красноармійську спостерігачі зафіксували два порушення під час голосування на місцевих виборах, у Маріуполі – 20.