Федерація роботодавців підтвердила візит Фірташа до України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі федерації.

Водночас у прес-службі наголосили, що участь Фірташа у з’їзді ФРУ очікується, але достеменно не відомо, чи прибуде він в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит Федерального бюро розслідувань США, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

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На початку квітня в США Фірташу висунули обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

Наприкінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичних мотивів при винесенні американським судом ордера на арешт. Наступні півроку Фірташ очікував на отримання рішення суду. Йому повернули закордонний паспорт, і він може їхати в Україну. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться наступного року.

25 листопада Deutsche Welle повідомила, що Фірташ повернеться в Україну і 2 грудня візьме участь у з'їзді Федерації роботодавців України, яку він очолює.

Україна - одна з небагатьох країн, до якої Фірташ може виїхати з Австрії. Олігарх не може подорожувати до понад 100 країн, з якими у США підписана угода про екстрадицію.

29 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Фірташ після прибуття в Україну буде затриманий.