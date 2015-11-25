ЗМІ: наступного тижня Фірташ повернеться в Україну

Як повідомив Deutsche Welle прес-секретар Дмитра Фірташа, бізнесмен 2 грудня візьме участь у з'їзді Федерації роботодавців України, яку він очолює. Крім промови Дмитра Фірташа, на зібранні очікується виступ залучених ним іменитих західних екс-політиків, у тому числі колишнього віце-канцлера Австрії Міхаеля Шпіндельегера і колишнього прем'єра Польщі Вальдемара Павляка. Колишні політики працюють як радники в ініційованій олігархом "Агенції з модернізації України".

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Дмитро Фірташ вперше з весни 2014 року прибуде до України. Протягом року мільярдер очікував у Відні суду щодо екстрадиції до США. Наприкінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичних мотивів американського ордеру на арешт. Утім, наступні півроку Дмитру Фірташу довелося чекати, доки йому видали рішення суду. Тепер йому повернуто закордонний паспорт і він може приїхати до України. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться 2016 року.

Україна - одна з небагатьох країн, до якої з Австрії може виїхати Дмитро Фірташ. Олігарх не може подорожувати до понад ста країн, з якими у США підписана угода про екстрадицію.