Рубан розповів про чотири спроби обміну Савченко на бойовиків "ЛНР"

16:53, 07 грудня 2015
Суспільство
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Україна була зацікавлена у звільненні Надії Савченко з полону в "ЛНР", її чотири рази намагалися обміняти.

REUTERS

Про це заявив у суді по справі Савченко свідок Володимир Рубан, який виступав як парламентер між Києвом і Луганськом, голова організації "Центр обміну полонених", передає РІА Новости.

За його словами, від Служби безпеки України, а також "ЛНР" і "ДНР" в червні минулого року у нього були повноваження на ведення переговорів про обмін полоненими.

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Рубан уточнив, що список полонених, в якому була Савченко, він отримав у так званій адміністрації "ЛНР", коли 23 червня прибув туди для переговорів. При цьому від посадових осіб СБУ він отримав побажання про звільнення Савченко. Однак, за його словами, в Луганську звільнити її відмовилися.

"Я чотири рази їздив до Луганська по Савченко, і кожного разу її обмін відкладався з невизначених причин. Пізніше мені повідомили, що Савченко вже не на території України", - сказав він.

Раніше адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін надав відкритий доступ до 29 відеозаписів, на яких показані перші хвилини полону Савченко.

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