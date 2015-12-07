Адвокат вважає, що Єрофєєв та Александров назвалися військовослужбовцями РФ через "погрози розстрілу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська журналістам, коментуючи покази свідків, як військовослужбовців, так і журналіста Савіка Шустера, про те, що обоє підозрюваних назвалися військовослужбовцями ЗС РФ як безпосередньо на полі бою, так і під час інтерв'ю в лікарні.

Соколовська зазначила, що Александров та Єрофєєв були змушені назватися військовослужбовцями РФ, оскільки у протилежному випадку, за її словами, їм погрожували розстрілом.

Разом з тим, говорячи про допит Шустера, якому Єрофєєв та Александров давали інтерв’ю, Соколовська пояснила зізнання підсудних у причетності до збройних сил РФ тим, що вони були під дією наркотичних речовин від знеболювальних препаратів.

Слід також зазначити, що всі допитані на сьогодні свідки засвідчили у суді, що до Єрофєєва та Александрова не застосовувався тиск та будь-які погрози з боку українських військовослужбовців.

Читайте такожСуд допитав Шустера у справі російських ГРУшників

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.