Адвокат вважає, що Єрофєєв та Александров назвалися військовослужбовцями РФ через "погрози розстрілу"
Затримані силами АТО в Луганській області росіяни Євген Єрофєєв і Олександр Александров назвалися військовослужбовцями збройних сил РФ для того, щоб зберегти собі життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська журналістам, коментуючи покази свідків, як військовослужбовців, так і журналіста Савіка Шустера, про те, що обоє підозрюваних назвалися військовослужбовцями ЗС РФ як безпосередньо на полі бою, так і під час інтерв'ю в лікарні.
Соколовська зазначила, що Александров та Єрофєєв були змушені назватися військовослужбовцями РФ, оскільки у протилежному випадку, за її словами, їм погрожували розстрілом.
Разом з тим, говорячи про допит Шустера, якому Єрофєєв та Александров давали інтерв’ю, Соколовська пояснила зізнання підсудних у причетності до збройних сил РФ тим, що вони були під дією наркотичних речовин від знеболювальних препаратів.
Слід також зазначити, що всі допитані на сьогодні свідки засвідчили у суді, що до Єрофєєва та Александрова не застосовувався тиск та будь-які погрози з боку українських військовослужбовців.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.