"Єдиний центр" очолить той, кого преса дуже добре знає

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА заявляє, що незабаром у партії "Єдиний центр" може з’явитися новий керівник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в ОДА.

"Невдовзі "Єдиний центр" може очолити людина, яку преса України дуже добре знає", – сказав Ю.ЗАБЕЛА. Водночас він не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що "це буде некоректно".

При цьому губернатор повідомив, що має намір вступити до “Єдиного центру” 7 червня, коли відбудеться установча конференція Житомирської обласної організації партії.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня ц. р. у Києві відбувся з’їзд ЄЦ, на якому головою партії був обраний народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) Ігор КРІЛЬ.

Також з’їзд обрав політичну раду і президію партії.

До складу політради партії обрано 35 осіб. До президії партії увійшли народні депутати України Оксана БІЛОЗІР, І.КРІЛЬ, Олеся ОРОБЕЦЬ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Віктор ТОПОЛОВ, голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ, а також заступник голови Фонду розвитку громадянського суспільства Леся ТАРАН.

Раніше, 19 лютого, член політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії НСНУ, народний депутат України М.ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат І.КРІЛЬ, член президії НСНУ, народний депутат В.ТОПОЛОВ, член політради партії, народний депутат О.БІЛОЗІР та член політради, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА оголосили про свій вихід з «Народного Союзу Наша Україна». До цього, 15 лютого, з партії “Наша України” вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Колишні члени НСНУ зауважили, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій. Крім того, вони наголосили, що керівництво НСНУ порушує статут партії, «через неспроможність та небажання використання колективного досвіду активу партії утворилася велика дистанція між партійними лідерами та рядовими партійцями”.