Cеменюк відпочиває на одному з курортів Туреччини

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО разом зі своїм чоловіком перебуває на одному з курортів Туреччини, повідомляє “Українська правда”.

На доказ цього видання наводить фотографію, на якій зафіксовано нібито Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на відпочинку. За інформацією видання, подружжя відпочиває в п`ятизірковому готелі "Sungate Port Royal" в Анталії.

Коментуючи оприлюднену раніше офіційну інформацію Фонду держмайна, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО знаходиться на медичному обстеженні, видання зазначає “щоправда, можливо обстеженням можна назвати SPА-процедури, які приймає СЕМЕНЮК в п`ятизірковому готелі "Sungate Port Royal".

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційним повідомленням прес-служби ФДМУ, його голова В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО «з 4 червня 2008 року перебуває у відпустці, яка пов`язана з необхідністю обстеження. Керівник ФДМУ планувала обстеження заздалегідь і скористалася можливістю взяти відпустку у зв`язку з тим, що розгляд кадрових питань Фонду держмайна заздалегідь не планувався у Верховній Раді».