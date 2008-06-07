Кріль кличе до себе Балогу, Яценюка і Безсмертного

Партія «Єдиний Центр» хотіла би бачити у своїх лавах відповідальних і сильних політиків, таких, як Арсеній ЯЦЕНЮК, Віктор БАЛОГА, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Про це заявив лідер «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ, який сьогодні побував на установчій регіональній партійній конференції в Кіровограді.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.КРІЛЯ, “сьогодні відбувається процес політичного наповнення ЄЦ, який завершиться влітку на з’їзді партії”. «Ми співпрацюємо з конкретними особистостями, немає значення, до якої політичної сили вони належать. Це реальний процес об’єднання політиків», - підкреслив лідер “Єдиного Центру”.

На запитання, кого він хотів би запросити до своєї політичної сили, І. КРІЛЬ зазначив: «Ми нікого нікуди не змушуємо вступати. До нас добровільно приєднуються представники «Нашої України», БЮТ, Народного Руху, Партії Регіонів, НДП та інші».

«Наша мета – вибори 2010 року, до яких ми повинні підійти сильні й мобілізовані. Процес становлення «Єдиного Центру» дещо загадковий, трохи критикований, але це підтвердження, що ми на вірному шляху», - переконаний І.КРІЛЬ.