Гройсман не бачить у Раді підтримки законопроекту про відкликання депутатів місцевих рад

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

"Я не бачу сьогодні його підтримки в залі Верховної Ради України", - сказав він.

Спікер зазначив, що цей законопроект є дуже дискусійним. Разом з тим, за його словами, прийняття законопроекту за основу дає можливість для продовження дискусій з приводу нього.

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Гройсман також зазначив, що буде проти цього закону, якщо він буде узурпувати владу політичних сил. "Якщо будуть створені механізми публічної відповідальності депутатів місцевих рад, я буду це підтримувати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада 227 голосами прийняла в першому читанні проект закону №3693 "Про внесення змін до закону "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів місцевих рад)".

Перед цим було близько 10 сигнальних голосувань за цей законопроект, під час яких не було необхідних 226 голосів для ухвалення рішення.

Експертне середовище, зокрема Комітет виборців України закликає депутатів Ради не голосувати у другому читанні за цей законопроект, оскільки він "фактично надає політичним партіям право переглядати результати виборів".