Після 10 сигнальних голосувань Рада схвалила законопроект про відкликання депутатів місцевих рад

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Перед цим було близько 10 сигнальних голосувань за цей законопроект, під час яких не було необхідних 226 голосів, щоб ухвалювати рішення.

Законопроектом передбачено скасувати норму, яка передбачає, що громадяни України мають право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою не раніше, ніж через рік з моменту набуття таких повноважень.

Законопроект був доповнений поправкою з голосу народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка про те, щоб у перехідних положеннях було зазначено, що "дія цього закону поширюється виключно на членів партій - депутатів місцевих рад, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року станом на момент реєстрації".

Даним законопроектом передбачено, що підставами для відкликання обраного депутата місцевої ради є його відмова від входження до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, а також вихід депутата із фракції або виключення його із фракції за невиконання рішень фракції, в тому числі щодо солідарного голосування.

Також підставою для відкликання депутатів може бути “невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради меті, діяльності та завданням партії, закріпленим у статуті партії, невиконання депутатом місцевої ради передбачених ст. 16 цього закону зобов'язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними”.

Законопроектом передбачено, що рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради приймається на зборах (конференції) відповідної місцевої партійної організації, від якої був висунутий цей депутат, та проведеної згідно зі статутом партії і при цьому участь депутата на цих зборах не обов'язкова.

Відповідно до закону, на підставі рішення вищого керівного органу партії про відкликання депутата, який висунутий партією, територіальна виборча комісія не пізніше як на п'ятий день з дня отримання відповідного рішення зобов'язана визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації партії або призначити проміжні вибори депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

Даний законопроект не набирав необхідної кількості голосів, і тоді голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначив, що йдеться про перше читання, а до завтрашнього дня, коли передбачається ухвалення даного законопроекту в другому читанні, будуть знайдені формулювання, які дозволять ухвалити даний закон в цілому.

Годину тому, під час сигнального голосування один з авторів законопроекту, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко наголосив, що цим проектом пропонується надати право партіям достроково припиняти повноваження депутатів місцевих рад. Депутат зазначив, що йдеться про депутатів, які, за його словами, «фактично зрадили виборців, як це відбулося в Кривому Розі, коли 5 депутатів від Радикальної партії продалися, зрадили виборців і фактично освятили ті фальсифікації, які були в Кривому Розі». За його словами, «аналогічна ситуація є в кожній партії».

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Ляшко зазначив, що цей законопроект уточнює законодавчі положення щодо відкликання депутатів місцевих рад. Він нагадав, що на сьогодні "імперативний мандат для депутатів місцевих рад набуває чинності через рік після проведення виборів".

"Ми вважаємо, що немає потреби чекати року, поки вони дискредитують партію і зраджують виборців, розтягуючи землю, розтягуючи майно, тому треба прибрати норму про те, що імперативний мандат набирає чинності через рік. Він має набирати чинності відразу", - наголосив Ляшко.

Законопроектом надається право відкликання депутата місцевої ради керівному органу партії, який погоджував рішення відповідних зборів (відповідної конференції) про висунення виборчого списку кандидатів до відповідно ради.

Своєю чергою народний депутат від "БПП" Віктор Чумак наголосив, що цей законопроект - "це спроба перекласти проблеми поганого партійного будівництва на депутатів, це спроба свої власні помилки по підбору кадрів, формуванню партійних осередків, формуванню списків, вирішити за рахунок виборців і за рахунок депутатів".

Він зазначив, що увага лідерів партій має бути зосереджена на якості виборчих списків.

Низка депутатів на засіданні парламенту наголосила, що ухвалення такого закону призведе до волюнтаризму партійних лідерів, які позбавлятимуть депутатства неугодних їм людей.