Гройсман заявляє, що до багатьох міністрів є запитання щодо ефективності їхньої роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

На питання журналістів щодо звіту уряду і чи можна вважати виступ прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у Верховній Раді офіційним звітом уряду, спікер зазначив, що "то була інформація".

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"Очевидно, що ми стоїмо на порозі необхідності прийняття рішень щодо переформатування уряду", - сказав він і додав, що до багатьох міністрів сьогодні є питання щодо ефективності їхньої роботи.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Яценюк заявив, що члени Кабінету міністрів готові 11 грудня відзвітувати у парламенті про результати своєї діяльності за рік та виконання Програми дій уряду.

10 грудня народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв у коментарі журналістам заявив, що завтра уряд не звітуватиме у Верховній Раді. Того ж дня Яценюк просив Гройсмана відвести завтра не менше трьох годин для звіту уряду.

11 грудня лідер фракції БПП Юрій Луценко зазначив, що у Верховній Раді не було звіту уряду, а Яценюк виступав в рамках Години запитань до уряду. Він нагадав, що в законодавстві України виписана процедура, як відбувається звіт уряду. За його словами, сьогодні "ця процедура не була задіяна і, це добре".

"Бо найбільше неприпустимий варіант - це зняття прем'єра, необрання наступного, розпад коаліції і всієї фінансової системи країни. Ми таким шляхом не підемо", - наголосив Луценко.