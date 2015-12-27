Яценюк: Ухвалення бюджету – це вотум довіри українським реформам

«Це не просто вотум довіри урядовій політиці. Це вотум довіри українським реформам. Це знак нашої єдності, знак можливості знаходити компроміси і знак відповідальності українського політичного класу за майбутнє української держави», - підкреслив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 грудня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ .

«Попри всі політичні дискусії і політичне протистояння в стінах Парламенту нам вдалося ухвалити закон України про державний бюджет на наступний рік і всі закони, необхідні для наповнення дохідної частини державного бюджету», - підкреслив глава Уряду.

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Він висловив вдячність народним депутатам України, «які разом з Урядом знайшли всі компроміси і взяли на себе політичну відповідальність за долю країни». «Це фракція «Народного фронту», фракція Блоку Петра Порошенка та це окремі депутатські групи та народні депутати України, які усвідомили свою відповідальність перед країною, свою відповідальність за майбутнє української держави. Якщо ми разом, у нас завжди все виходить», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Арсеній Яценюк в ході в ході позачергового засідання уряду заявив, що прийняття Верховною Радою закону про державний бюджет на 2016 рік стало компромісом між баченням парламенту і уряду, і є вотумом довіри обраним планом реформ.