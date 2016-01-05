Адвокат Корбана: Генпрокуратура відкрила провадження щодо прокурора ГПУ Куценко і слідчого Макєєва

Генеральна прокуратура за заявою адвоката лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана Оксани Томчук відкрила кримінальне провадження щодо прокурора Генпрокуратури Владислава Куценко та слідчого з особливо важливих справ Миколи Макєєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томчук повідомила журналістам після засідання Апеляційного суду Києва, де розглядалася скарга на рішення про арешт Корбана терміном на 60 діб.

"Мною було отримано лист від Генеральної прокуратури України, датоване 29.12.2015 року: адвокату Томчук Оксані Валентинівні повідомлення про початок досудового розслідування", - сказала адвокат.

За її словами, в листі зазначено, що 28 грудня за дорученням начальника 3-го відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Литвинюка розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень прокурором ГПУ Владислав Куценко і слідчим з особливо важливих справ ГПУ Миколою Макєєвим.

Томчук пояснила, що йдеться про заяву, яку вона подавала за результатами першого брифінгу представників Генпрокуратури після затримання Корбана.

"Мова йшла про те, що нібито у мого підзахисного були вилучені якісь міфічні речі, зокрема, йшлося про нібито зброю ... Про те, що вилучалися кошти... тобто всі ті речі, які не вилучалися у пана Корбана, у відповідності до будь-яких протоколів, коли були проведені у нього обшуки", - сказала Томчук.

У зв'язку з цим сторона захисту зверталася щодо незаконних дій цих посадових осіб.

"Сьогодні стосовно цих осіб порушено кримінальну справу", - підкреслила Томчук.

Також вона заявила, що Куценко і Макєєв оприлюднили матеріали, які під час обшуку в Корбана не вилучалися.

Вона додала, що Макєєв провів ще один брифінг, на якому знову "скоїв аналогічний злочин, передбачений ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень - УНІАН), поширивши матеріали, які не вилучалися при обшуку у Корбана.

Також адвокат звернула увагу на оприлюднене відео обшуку в Корбана.

Томчук зазначила, що "це не відео обшуку, який відбувався в рамках кримінального провадження щодо пана Корбана".

"Якщо посилити і зробити стоп-кадр, і подивитися, які документи тримають у руках слідчі, то з'ясується, що це стосується умисного вбивства, рекомендованого, яке сталося у Дніпропетровську, колишній співвласник або директора ринку "Слов'янський", яке не має жодного відношення (до Корбана)", - сказала Томчук.

Таким чином, наголосила вона, опубліковане прокуратурою відео обшуку стосується зовсім іншого кримінального провадження, яке не стосується Корбана.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера "УКРОП" Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він мав перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Захист Корбана подала апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття його під варту.

Сьогодні, 5 січня, Апеляційний суд Києва переніс на 13 січня розгляд скарги адвокатів Корбана на рішення про утримання його під вартою.